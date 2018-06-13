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Экономика

Царь горы: Всемирный банк подписал доллару приговор

08:0013.06.2018
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© AP Photo / Pavel GolovkinПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда ТрампаПластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Агрессивная внешнеэкономическая политика и огромный госдолг США привели к тому, что об отказе от доллара уже не рассуждают — процесс дедолларизации в мире запущен, и обратить его вспять вряд ли удастся, констатируют эксперты Всемирного банка. Экономисты уверяют: международная финансовая система в ближайшее десятилетие сильно изменится.

Прохожие на пешеходной улице в Шанхае
© РИА Новости / Александр Штоль
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Красный свет "зеленому". Юань и рубль объединились против доллара

Китайский подход

Сейчас 70% всех сделок в мировой торговле приходится на доллар, 20% — на евро, остальное делят между собой азиатские валюты, в частности китайский юань.

В марте Китай нанес мощный удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей, открыв торговлю нефтяными фьючерсами за юани. В 1993-м Пекин уже пытался запустить аналогичный инструмент, но неудачно. Сейчас юань — третья по значимости валюта в корзине МВФ, и вторая попытка увенчалась абсолютным успехом.

Китай готовится к следующему шагу — переходу на оплату физических поставок нефти национальной валютой.

Пока при торговле сырьем в качестве валюты контракта используется доллар, но юань вполне может его вытеснить с одного из самых быстрорастущих рынков нефти в мире. По оценкам экономистов, это вопрос ближайших десяти-пятнадцати лет.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

И речь не только об углеводородах: в двусторонних торговых отношениях крупнейших финансовых партнеров, Москвы и Пекина, доллару все меньше места. В прошлом году доля КНР в российской международной торговле достигла 15%. В 2018-м, по прогнозам, этот показатель вырастет до 17%, а вот роль доллара в расчетах будет лишь ослабевать. Российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли и юани вступили в силу еще в декабре 2014-го. Такие платежи не подразумевают участие банков США, Великобритании или ЕС. Следовательно, финансовые системы России и Китая все менее зависимы от третьих стран.

Буровая установка. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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Россия и Иран могут продлить программу "нефть в обмен на товары"

Иран "забанил" доллар

В апреле Тегеран отказался от американской валюты и перевел все международные расчеты на евро.

"Доллар в Иране и так не в ходу, трейдеры предпочитают альтернативные валюты для своих транзакций. Больше нет оснований продолжать использовать долларовые счета-фактуры", — заявил представитель ЦБ Ирана Мехди Касрейпур.

Вашингтон ввел против Тегерана новые санкции, но Европа отказываться от иранской нефти не намерена, и сделки осуществляются в евро, а не долларах.

В евро Ирану за черное золото платит и Индия, причем в этой стране быстро растет экономика (в 2018-м ожидается прирост в семь процентов ВВП) и энергоресурсов требуется все больше.

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране

Чтобы обойти санкции, своему третьему по значимости поставщику Индия предложила вести расчеты за нефть в рупиях через государственный UCO Bank. В Дели заявили, что будут придерживаться только тех ограничений, которые введены ООН, а не какой-либо другой страной.

Планы по отказу от доллара вынашивает и Турция, уже перешедшая на взаиморасчеты в нацвалютах с Ираном. Не исключено, что в скором времени к ним присоединится и Россия. Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, правительство рассматривает возможность расчетов за нефть в национальных валютах — особенно с Турцией и Ираном — в обход доллара США.

Вид Анкары. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция готова принять ответные меры после введения США торговых пошлин

Золотой запас

Параллельно Турция снижает зависимость от "американца", скупая золото на мировом рынке. По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году турецкий ЦБ приобрел 187 тонн драгметалла, став вторым крупнейшим суверенным покупателем этого актива после России. Как и другие страны, не все свое золото Турция держала при себе — часть, слитки общим весом 28,7 тонны, отдала на хранение в ФРС. Теперь Анкара все вывезла, разместив золотой запас в хранилищах на территории страны, а также в Банке международных расчетов в Швейцарии и Центробанке Англии.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗолотой слиток
© РИА Новости / Илья Питалев
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Золотой слиток

То же самое делают и другие страны. Германия завершила программу вывоза своего золотого запаса из США, вернув на родину 300 тонн слитков. Порядка 100 тонн золота репатриировали Нидерланды.

Отток золота из ФРС, начавшийся в 2014 году, продолжается практически без перерыва. Причины очевидны: рост ставок Федеральной резервной системы, давление на евро и другие валюты, оказываемое США, усиление геополитических рисков. Мир стремится уменьшить зависимость от доллара.

Больше всех драгоценного металла у самих США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи тонн, у Италии и Франции — по две с половиной тысячи.

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Стратегический актив: зачем государства скупают золото и вывозят его из США

Россия переместилась на пятое место, впервые обогнав Китай: у ЦБ — 1860 тонн золота рыночной стоимостью около 80 миллиардов долларов.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится, когда правительствам мира понадобится избавиться от долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — отмечает Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

© AP Photo / Natacha PisarenkoУчастница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту, в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Участница протеста в маске, стилизованной под стодолларовую банкноту, в Буэнос-Айресе, Аргентина

Сбросят с пьедестала

По прогнозам Всемирного банка, доллар перестанет играть главную роль в мировой финансовой системе. Его заменит система из трех валют: евро, доллара и какой-то азиатской валюты — cкорее всего, юаня.

Американский экономист и бывший советник МВФ Барри Эйхенгрин так объясняет неизбежность утраты долларом статуса главной мировой валюты: мощь современных финансовых технологий разрушает "сетевые эффекты", создававшие естественную валютную монополию. Этот процесс он сравнивает с развитием операционных систем для персональной электроники — больше не требуется использовать одну только Windows.

Стоит вспомнить и о том, что доллар в качестве мировой резервной валюты сменил в 1944 году британский фунт. Великобритания накопила непосильные долги, и фунт рухнул.

Долг CША уже превысил 20 триллионов долларов и неуклонно растет, а печатный станок продолжает работать. Как указал известный инвестор Джим Роджерс на Петербургском международном экономическом форуме, именно поэтому американская валюта все менее привлекательна на рынке. По его оценкам, статуса мировой резервной валюты доллар лишится уже к 2030 году.

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Экономика
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Тузик Дворовый
Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал
Население шара гегемон достал
08:33
13.06.2018
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Тузик Дворовый
Всемирный банк не может подписать доллару приговор чисто технически. Штаб-квартира всемирного банка расположена в США,
Вашингтон (округ Колумбия), Президентами Всемирного банка являются только граждане США и самое главное - США является крупнейшим акционером Банка.
08:41
13.06.2018
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