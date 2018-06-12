В Турции открыли газопровод в обход России

АНКАРА, 12 июн — РИА Новости. В Турции открыли Трансанатолийский газопровод (TANAP) для транспортировки голубого топлива из Азербайджана, торжественная церемония прошла в провинции Эскишехир.

В ней приняли участие президенты Турции, Азербайджана, Сербии, Украины, а также лидер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Мустафа Акынджы, министры энергетики нескольких стран, руководители энергетических компаний.

"Сегодня исторический день. Проект TANAP — это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек", — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия, после чего главы государств взялись за символический вентиль.

Проект "Южный газовый коридор", частью которого является TANAP, важен для диверсификации энергоснабжения Турции и стран Европейского союза. Он предусматривает поставки газа по Южнокавказскому трубопроводу, TANAP и TAP.

TANAP предназначен для поставок газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шах-Дениз". Трубопровод построен на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров газа планирует забирать Анкара, остальной пойдет на европейские рынки.