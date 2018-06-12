Поставки электричества из России в Финляндию восстановлены

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. Экспорт электричества из России в Финляндию, нарушенный из-за сбоя на подстанции "Выборгская" в Ленинградской области, полностью восстановлен около полудня вторника, сообщил РИА Новости представитель финского оператора транспортировки электроэнергии Fingrid Тимо Каукканен.
"Мы были проинформированы о проблемах в поставках электроэнергии. Снижение объемов (поставки электроэнергии – ред.) действительно произошло. Это не имело никакого эффекта для энергосистемы Финляндии. По нашим данным, объем поставок из России полностью нормализован в 11.45 финского времени (совпадает с московским)", — сказал Каукканен.
По данным Fingrid, Финляндия импортирует из России около 1 тысячи МВт в сутки.