Поставки электричества из России в Финляндию восстановлены

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июн — РИА Новости. Экспорт электричества из России в Финляндию, нарушенный из-за сбоя на подстанции "Выборгская" в Ленинградской области, полностью восстановлен около полудня вторника, сообщил РИА Новости представитель финского оператора транспортировки электроэнергии Fingrid Тимо Каукканен.

Ранее Минэнерго России сообщало, что в 3.26 мск по подстанции "Выборгская" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" — "МЭС Северо-Запада") действием защиты отключились выключатели, ведутся аварийно-восстановительные работы, последствий для потребителей РФ не было, зафиксировано снижение экспортного перетока в энергосистему Финляндии на 273 МВт.

"Мы были проинформированы о проблемах в поставках электроэнергии. Снижение объемов (поставки электроэнергии – ред.) действительно произошло. Это не имело никакого эффекта для энергосистемы Финляндии. По нашим данным, объем поставок из России полностью нормализован в 11.45 финского времени (совпадает с московским)", — сказал Каукканен.

По данным Fingrid, Финляндия импортирует из России около 1 тысячи МВт в сутки.