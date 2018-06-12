ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России в 2018 году

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2018 году на 0,03 миллиона баррелей в сутки — до 11,07 миллиона баррелей в день, говорится в июньском докладе организации.

Картель при этом сохранил свою оценку добычи нефти и конденсата в России в 2017 году на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки.

Пересмотр прогноза связан с отражением данных о фактической добыче в текущем году. "С учетом уровня добычи за последние несколько месяцев, данные за первый квартал 2018 года были пересмотрены в сторону повышения на 0,18 миллиона баррелей в сутки с прогнозировавшегося уровня в 10,98 миллиона баррелей в сутки, до 11,16 миллиона баррелей в сутки. По оценке, этот же уровень сохранился в апреле и мае", — отмечается в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.