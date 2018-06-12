ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. ОПЕК сохранила свой прежний прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2018 года — на уровне 1,65 миллиона баррелей в сутки, однако повысила ожидания роста предложения этого сырья со стороны стран, не входящих в организацию, — на 0,13 миллиона баррелей в сутки, до 1,86 миллиона баррелей, говорится в июньском докладе организации.

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году продолжает ожидаться на уровне 98,85 миллиона баррелей в сутки. В то же время, предложение со стороны стран вне ОПЕК, на взгляд картеля, увеличится до 59,75 миллиона баррелей в сутки.

Повышение прогноза предложения со стороны стран вне ОПЕК организация объясняет пересмотром в сторону увеличения данных о добыче за первый квартал текущего года в ряде стран, в особенности — в США и Канаде.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в мае выросло в месячном выражении на 0,27 миллиона баррелей в сутки, а в годовом — на 1,74 миллиона баррелей, до 97,86 миллиона баррелей в сутки. При этом предложение со стороны стран не из ОПЕК увеличилось на 0,23 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении и на 2,09 миллиона баррелей в сутки в годовом — до 65,99 миллиона баррелей в сутки.

"В мае в месячном выражении предложение нефти увеличилось со стороны США, Канады, Брунея, Бразилии, Казахстана, Ганы и Саудовской Аравии, в то время как снижение наблюдалось со стороны Мексики, Норвегии, Великобритании, Австралии, Колумбии, Египта, Китая и Нигерии", — уточняется в докладе.

Доля ОПЕК на рынке при этом в мае не изменилась по сравнению с апрелем, оставшись на уровне 32,6%. Сообщается также, что спрос на нефть картеля в 2018 году ожидается на уровне 32,7 миллиона баррелей в сутки, что ниже уровня 2017 года (33,1 миллиона баррелей в день).