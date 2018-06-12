В Германии подсчитали убытки из-за "дизельного скандала"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкая промышленная и торговая палата (DIHK) оценила издержки, связанные с "дизельным скандалом", в более полмиллиарда евро, заявил глава DIHK Эрик Швайтцер.Rheinische Post.
"DIHK уже сегодня оценивает связанные с этим издержки в более чем полмиллиарда евро", — добавил он Швайтцер.
По его мнению, для того чтобы вернуть доверие к рынку дизельных автомобилей, необходимо в срочном порядке провести полное расследование нарушений в этой области.
Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
Кроме того, ранее глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе.