В Германии подсчитали убытки из-за "дизельного скандала"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Немецкая промышленная и торговая палата (DIHK) оценила издержки, связанные с "дизельным скандалом", в более полмиллиарда евро, заявил глава DIHK Эрик Швайтцер.

"Дизельный скандал и запреты на эксплуатацию всполошили крупную часть экономики Германии. Затронута не только автомобильная отрасль. Потеря стоимости и простой многих дизельных автомобилей касаются также большого числа представителей среднего и малого бизнеса", — заявил Швайтцер в интервью газете Rheinische Post

"DIHK уже сегодня оценивает связанные с этим издержки в более чем полмиллиарда евро", — добавил он Швайтцер.

По его мнению, для того чтобы вернуть доверие к рынку дизельных автомобилей, необходимо в срочном порядке провести полное расследование нарушений в этой области.

Ранее прокуратура Мюнхена обвинила в мошенничестве и подлоге документов председателя правления компании Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым "дизельным скандалом". Таким образом, число обвиняемых в связи с "дизельным скандалом" возросло до 20 человек.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Кроме того, ранее глава минтранспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что немецкий автомобильный концерн Daimler должен отозвать 774 тысячи дизельных автомобилей Mercedes в Европе.