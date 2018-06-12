Эксперты оценили влияние ЧМ по футболу на российскую экономику

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономика России почувствует эффект от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года не сразу, реальную пользу инвестированные в мероприятие средства принесут в долгосрочной перспективе но только при условии их рационального и активного использования, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что инвестиции в инфраструктуру городов, принимающих матчи чемпионата мира — это ремонт аэропортов, дорог, строительство гостиниц, водоотведение, канализация, повышение качества жилищно-коммунальной сферы в целом — составили почти 400 миллиардов рублей. На стадионы ЧМ было потрачено порядка 180 миллиардов рублей, отметил министр.
Как отмечает старший менеджер PwC в России Александр Кардаш, долгосрочный экономический эффект от проведения ЧМ будет значительным, но масштаб этого эффекта будет в существенной мере зависеть от эффективности использования инфраструктуры, построенной к ЧМ, в первую очередь стадионов, после проведения турнира.
Самолетом, поездом, автомобилем
"Дороги, маршруты, аэропорты, техника, построенная или закупленная к соревнованию, могут десятки лет снижать транспортные издержки бизнеса в регионе проведения соревнования, как и увеличивать качество жизни населения. В долгосрочном периоде потенциальное увеличение количества туристов, скорее, даст эффект не столько в смысле темпов роста ВВП и доходов, сколько в смысле диверсификации экономической активности, в возможном снижении волатильности роста", — пояснил Куликов.
Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин в свою очередь отметил, что на матчи чемпионата мира в Россию может приехать около 400 тысяч иностранных болельщиков. По прогнозу агентства, прирост объема авиаперевозок на международных направлениях может составить в 2018 году 1,9%. Возрастет спрос и на внутренние перелеты: этот фактор может привести в 2018 году к дополнительному приросту сегмента внутренних авиаперевозок еще на 1%.
Долой стереотипы
По словам Кардаша из PwC, дополнительным фактором долгосрочного эффекта будет рост туристического потока после турнира, который будет во многом вызван освещением культуры и достопримечательностей России во время чемпионата.
"Мы ожидаем, что в дальнейшем тренд будет поддержан за счет обновленной туристической инфраструктуры и роста качества в сфере услуг, например, в гостиничном и ресторанном секторах", — считает собеседник агентства.
Управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte Александр Соколов также уверен, что чемпионат мира по футболу поможет России развивать туристический сектор, разрушить стереотипы и улучшить имидж страны.
По его словам, проведение ЧМ-2018 в России — это важная имиджевая составляющая, которая поможет разрушить те многие стереотипы, которые существуют о России на Западе и помогут улучшить имидж страны на глобальной арене.
Куликов из АКРА из потенциально значимых, но трудно оцениваемых эффектов турнира называет "воодушевление населения городов, связанное с ощущением причастности к глобально значимым событиям". "В этом смысле чемпионат мира также потенциально может дать мотивацию для развития самых разных сфер деятельности, связанную как раз с ожиданием гостей и новой внешней оценкой, которую они могут дать городу", — уверен он.
Здесь и сейчас
Аналитики международного рейтингового агентства Moody's, напротив, указывают, что Россия испытает только краткосрочную экономическую выгоду от проведения чемпионата мира. "Игры продлятся всего один месяц, и соответствующие экономические стимулы тускнеют на фоне экономики РФ, размер которой оценивается в 1,3 триллиона долларов", — считает старший вице-президент агентства Кристин Линдоу, слова которой приводятся в обзоре агентства.
Тем не менее, в агентстве отметили, что городах-хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры, а для регионов России она будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты.