Эксперты оценили влияние ЧМ по футболу на российскую экономику

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономика России почувствует эффект от проведения чемпионата мира по футболу 2018 года не сразу, реальную пользу инвестированные в мероприятие средства принесут в долгосрочной перспективе но только при условии их рационального и активного использования, считают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью изданию "Советский спорт" заявил, что инвестиции в инфраструктуру городов, принимающих матчи чемпионата мира — это ремонт аэропортов, дорог, строительство гостиниц, водоотведение, канализация, повышение качества жилищно-коммунальной сферы в целом — составили почти 400 миллиардов рублей. На стадионы ЧМ было потрачено порядка 180 миллиардов рублей, отметил министр.

Как отмечает старший менеджер PwC в России Александр Кардаш, долгосрочный экономический эффект от проведения ЧМ будет значительным, но масштаб этого эффекта будет в существенной мере зависеть от эффективности использования инфраструктуры, построенной к ЧМ, в первую очередь стадионов, после проведения турнира.

Самолетом, поездом, автомобилем

Эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов также считает, что инфраструктура, построенная к ЧМ, может создавать положительный эффект для долгосрочного роста, только если она активно используется в дальнейшем. В этом смысле, по его словам, основные надежды, скорее всего, стоит возлагать на транспортную инфраструктуру.

"Дороги, маршруты, аэропорты, техника, построенная или закупленная к соревнованию, могут десятки лет снижать транспортные издержки бизнеса в регионе проведения соревнования, как и увеличивать качество жизни населения. В долгосрочном периоде потенциальное увеличение количества туристов, скорее, даст эффект не столько в смысле темпов роста ВВП и доходов, сколько в смысле диверсификации экономической активности, в возможном снижении волатильности роста", — пояснил Куликов.

Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин в свою очередь отметил, что на матчи чемпионата мира в Россию может приехать около 400 тысяч иностранных болельщиков. По прогнозу агентства, прирост объема авиаперевозок на международных направлениях может составить в 2018 году 1,9%. Возрастет спрос и на внутренние перелеты: этот фактор может привести в 2018 году к дополнительному приросту сегмента внутренних авиаперевозок еще на 1%.

Долой стереотипы

"Перемещение болельщиков на расстояния 500–800 километров будет стимулировать пассажиропоток на железнодорожном транспорте дальнего следования. По нашим прогнозам, за счет этого данный сегмент может получить дополнительный прирост до 0,5–0,7%", — отмечает эксперт.

По словам Кардаша из PwC, дополнительным фактором долгосрочного эффекта будет рост туристического потока после турнира, который будет во многом вызван освещением культуры и достопримечательностей России во время чемпионата.

"Мы ожидаем, что в дальнейшем тренд будет поддержан за счет обновленной туристической инфраструктуры и роста качества в сфере услуг, например, в гостиничном и ресторанном секторах", — считает собеседник агентства.

Управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte Александр Соколов также уверен, что чемпионат мира по футболу поможет России развивать туристический сектор, разрушить стереотипы и улучшить имидж страны.

"Возросший, благодаря ЧМ-2018, туристический поток положительно скажется на спортивной, туристической и HoReCa (сфера индустрии гостеприимства – ред.) отраслях российской экономики", — сказал Соколов РИА Новости.

По его словам, проведение ЧМ-2018 в России — это важная имиджевая составляющая, которая поможет разрушить те многие стереотипы, которые существуют о России на Западе и помогут улучшить имидж страны на глобальной арене.

Куликов из АКРА из потенциально значимых, но трудно оцениваемых эффектов турнира называет "воодушевление населения городов, связанное с ощущением причастности к глобально значимым событиям". "В этом смысле чемпионат мира также потенциально может дать мотивацию для развития самых разных сфер деятельности, связанную как раз с ожиданием гостей и новой внешней оценкой, которую они могут дать городу", — уверен он.

Здесь и сейчас

Краткосрочный эффект для экономики страны, как показывает практика проведения больших международных соревнований, чаще всего незначителен. "При прочих равных для темпов экономического роста конкретного года стоит ожидать эффекта на уровне статистической погрешности", — считает Куликов.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's, напротив, указывают, что Россия испытает только краткосрочную экономическую выгоду от проведения чемпионата мира. "Игры продлятся всего один месяц, и соответствующие экономические стимулы тускнеют на фоне экономики РФ, размер которой оценивается в 1,3 триллиона долларов", — считает старший вице-президент агентства Кристин Линдоу, слова которой приводятся в обзоре агентства.

Тем не менее, в агентстве отметили, что городах-хозяевах ЧМ произошло улучшение транспортной и коммунальной инфраструктуры, а для регионов России она будет генерировать дополнительные налоговые поступления и уменьшать будущие капитальные затраты.