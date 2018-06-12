Наперекор Лагард: почему Россия не хочет залезать в долги

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Зарубежные кредиторы беспокоятся: внешний долг России слишком мал, есть смысл побольше занимать, это нужно для развития экономики. В ЦБ от кредитов не отказываются, но считают, что лучше полагаться на собственные ресурсы. Cколько должна Россия и стоит ли наращивать заимствования — в материале РИА Новости.

Очень низкий долг

Суммарный внешний долг России сейчас — 525 миллиардов долларов. Это один из самых низких показателей в мире. Для сравнения, долг Великобритании — 7,5 триллиона долларов, Франции — пять триллионов, Германии — 4,8 триллиона. По всей еврозоне — 14 триллионов, а в США — больше 21 триллиона.

На это, в частности, обратила внимание глава МВФ Кристин Лагард, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она отметила, что госдолг России выглядит "существенно низким", и рекомендовала занимать побольше — конечно, в разумных пределах. Интерес МВФ, в общем-то, понятен: это ведь кредитная организация.

Позиция ЦБ иная: основным источником финансирования роста экономических показателей России должны быть "инвестиции, а не долговой капитал". Такой подход регулятора более чем оправдан.

Больше долг — больше проблем

Если международная экономическая конъюнктура внезапно ухудшится, внешний долг превратится в большую проблему, причем очень быстро. Чем меньше долг, тем меньше риск дефолта при глобальных потрясениях. Экономисты считают структуру российского долга оптимальной: 33 процента ВВП, умеренная долговая нагрузка.

Весь внешний долг сопоставим с размерами российских резервов (450 миллиардов долларов). Значит, российская финансовая система может в любой момент просто выкупить его у иностранцев.

В США, например, такое невозможно: внешний долг огромен, хотя и экономика выстроена по-другому. Ничем не обеспеченный долг — как бомба замедленного действия. Опасность представляет и то, что основная его часть — это задолженность федерального правительства.

Сам по себе внешний долг не бывает причиной дефолта. Государство берет новые кредиты на обслуживание старых. Но желающих финансировать американскую экономику, похоже, все меньше.

Огромный долг CША продолжает расти, а печатный станок продолжает работать. Именно поэтому, как указал американский миллиардер и инвестор Джим Роджерс, американская валюта все менее привлекательна для инвесторов.

© AP Photo / Richard Drew Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы © AP Photo / Richard Drew Финансовый специалист Нью-Йоркской фондовой биржи во время работы

Риски минимизированы

В России ситуация другая.

"У нас сейчас главный генератор внешнего долга не государство: на госдолг приходится лишь порядка 15 процентов. Большая часть — это корпоративные заимствования. В 1998 году структура была прямо противоположной, что и закончилось дефолтом", — отмечает Сергей Хестанов, советник генерального директора по макроэкономике компании "Открытие Брокер".

Эксперты указывают и на то, что небольшой долг и возможность его быстрого погашения ослабляет зависимость государства от внешних финансовых потоков.

"Сейчас развивающиеся рынки попали в сложную ситуацию: происходит отток капитала, а высокая закредитованность в долларах сильно давит на национальные экономики. В России этот риск практически полностью снят", — констатирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Необходимости в заемных средствах Россия не испытывает и в связи с бездефицитным бюджетом. В 2018 году ожидается профицит — впервые за семь лет. По оценкам Минфина, государственные доходы превысят расходы более чем на полтриллиона рублей.

Занимать можно, но осторожно

Хотя долги — вещь не очень хорошая и лучше обходиться без них, внешний долг — важный индикатор отношения международных инвесторов и вообще участников внешнеторговой деятельности к российской экономике.

Маленький долг означает, что экономика справляется со своими проблемами собственными силами и меньше выплачивает процентов по заемным средствам. Но есть и обратная сторона: это ограничивает в ресурсах, необходимых для развития экономики. Главное условие — заемные средства должны направляться на полезные и прибыльные проекты, которые позволят без труда выполнить долговые обязательства перед зарубежными партнерами.

ЦБ занимать не отказывается. В первом квартале этого года иностранцы одолжили России порядка 17 миллиардов долларов через суверенные еврооблигации. Еще 2,3 триллиона рублей государство получило от глобальных инвесторов через облигации федерального займа.

Как отметила глава Банка России, внешние заимствования вполне можно увеличить и направить их, например, на развитие инфраструктуры.

Экономисты в то же время отмечают, что пришло время сместить "центр тяжести" с зарубежных заимствований и использовать такой инструмент, как внутренний долг. Условия вполне подходящие: процентные ставки снижаются, а инфляция на исторических минимумах.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Перспективным инструментом привлечения денег на внутреннем рынке аналитики считают "народные" ОФЗ-н. Они помогут населению участвовать в инвестициях, а экономике — развиваться своими силами.