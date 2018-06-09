В Москве начали снижаться цены на бензин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Цены на бензин на столичных АЗС показали снижение впервые с конца марта — с 4 по 9 июня они уменьшились в среднем на семь-восемь копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации.
С 4 по 9 июня цены на дизельное топливо снизились на пять копеек, до 44,35 рубля за литр, на Аи-92 — на семь копеек, до 42,52 рубля, на Аи-95 — на восемь копеек, до 45,83 рубля.
На многих заправках цены не изменились, а в двух сетях даже снизились. Так, у "Татнефти" средняя цена дизельного топлива опустилась на 14 копеек — до 44,34 рубля за литр; бензина Аи-92 — на 39 копеек, до 43,89 рубля; бензина Аи-95 — на 66 копеек, до 45,26 рубля. На заправках "Астра АЗС" снизились цены на бензин Аи-92 — на три копейки (до 44,8 рубля) и на Аи-95 — на восемь копеек (до 46,99 рубля).
На 40 копеек в среднем выросли цены на заправках "Тиса": дизельное топливо — до 44,2 рубля, бензин Аи-92 — до 42,6 рубля, Аи-95 — до 45,6 рубля.
В последнее время цены на нефтепродукты резко увеличились: в мае — начале июня они последовательно преодолели уровень в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о временной заморозке цен на уровне 30 мая.