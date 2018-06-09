В Москве начали снижаться цены на бензин

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Цены на бензин на столичных АЗС показали снижение впервые с конца марта — с 4 по 9 июня они уменьшились в среднем на семь-восемь копеек, следует из статистики Московской топливной ассоциации.

Согласно этим данным, до конца марта цены на бензин и дизельное топливо на столичных АЗС росли в пределах одной-двух копеек в неделю, однако потом стали увеличиваться уже на четыре-шесть копеек в неделю, а к концу мая разогнались до 37-40 копеек за четыре дня. После принятых правительством мер по стабилизации ситуации с 31 мая по 4 июня цены замедлили рост, увеличившись лишь на копейку.

С 4 по 9 июня цены на дизельное топливо снизились на пять копеек, до 44,35 рубля за литр, на Аи-92 — на семь копеек, до 42,52 рубля, на Аи-95 — на восемь копеек, до 45,83 рубля.

На многих заправках цены не изменились, а в двух сетях даже снизились. Так, у "Татнефти" средняя цена дизельного топлива опустилась на 14 копеек — до 44,34 рубля за литр; бензина Аи-92 — на 39 копеек, до 43,89 рубля; бензина Аи-95 — на 66 копеек, до 45,26 рубля. На заправках "Астра АЗС" снизились цены на бензин Аи-92 — на три копейки (до 44,8 рубля) и на Аи-95 — на восемь копеек (до 46,99 рубля).

При этом у "Газпром нефти" цены поднялись: на дизельное топливо они выросли на 31 копейку (до 43,58 рубля), на бензин Аи-92 — на 30 копеек (до 41,9 рубля), а на Аи-95 — на 32 копейки (до 45,11 рубля).

На 40 копеек в среднем выросли цены на заправках "Тиса": дизельное топливо — до 44,2 рубля, бензин Аи-92 — до 42,6 рубля, Аи-95 — до 45,6 рубля.

На заправках "Транс-АЗС" дизельное топливо также подорожало на 40 копеек (до 44,6 рубля), бензин Аи-95 — на 50 копеек, до 46,35 рубля. На заправках "Вемес" (бренд "ЕКА") Аи-92 подорожал на 10 копеек, до 42,95 рубля за литр.

В последнее время цены на нефтепродукты резко увеличились: в мае — начале июня они последовательно преодолели уровень в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о временной заморозке цен на уровне 30 мая.