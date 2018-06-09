Глава "Газпром нефти" выступил против госрегулирования цен на бензин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что не поддерживает предложение о государственном регулировании цен на нефтепродукты.

"Мы считаем, это шаг назад. Если мы посмотрим на те страны, где применяется госрегулирование цен на нефтепродукты, они, может быть, не сразу, но постепенно делают шаги в сторону отказа от этой практики", — сказал Дюков, комментируя недавнюю инициативу.

Он отметил, что российская нефтяная отрасль — часть европейского и мирового рынка. Госрегулирование в одной сфере повлечет за собой то же самое во всех остальных отраслях по принципу домино, добавил он.

Ситуация с ценами на бензин

В среду заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев (ЛДПР) предложил ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты. По его мнению, на этом рынке сложился картельный сговор, а предлагаемое правительством временное снижение акцизов на ситуацию с ценами никак не повлияет.

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По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13 процентов по сравнению с мартом. Год назад за аналогичный период рост составлял 4,9 процента. Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. © РИА Новости, Инфографика Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018







В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.