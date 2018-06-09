Глава "Газпром нефти" назвал способы стабилизации цен на бензин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, обсуждаемое в кабмине РФ как мера по стабилизации внутренних цен, нежелательно и вредно для отрасли, альтернативой ему может стать дальнейшее снижение акцизов, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

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Минфин в начале июня предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат нынешние обязательства по заморозке цен на топливо.

"Если говорить о решении, то таким решением может быть повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. В принципе, это является решением, но оно не является оптимальным, более того, оно будет для отрасли вредным", — сказал Дюков журналистам.

По его мнению, такое решение поставит под удар нефтепереработку, эффективность которой в таких условиях снизится, а из-за этого в свою очередь могут уменьшиться объемы переработки и поставок на внутренний рынок.

"Конечно, решение по увеличению экспортных пошлин — это решение, но это нежелательное решение, и это решение будет вредным для отрасли. Что надо делать… таким решением может стать дальнейшее снижение акцизов… И такая возможность у бюджета, в принципе, есть", — сказал глава "Газпром нефти".

Для выравнивания ситуации с ценами на топливо в России власти приняли решение снизить акцизы на бензин с 1 июня на 3 тысячи рублей за тонну (с 11,213 тысяч рублей за тонну) и на дизельное топливо на 2 тысячи рублей за тонну (с 7,665 тысяч рублей за тонну). Кроме того, с 1 июля их планируется не повышать на 700 рублей за тонну, как это было предусмотрено изначально.