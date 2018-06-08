В Минфине пообещали снижение цен на топливо

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Меры правительства РФ по стабилизации цен на топливо приведут к их снижению в опте, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. По данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%). В мае — начале июня среднероссийские розничные цены на бензин последовательно превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. На этом фоне правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями страны, что они зафиксируют цены на уровне 30 мая.