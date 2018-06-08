В бундестаге раскритиковали возможные санкции против "Северного потока – 2"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Берлин считает газопровод "Северный поток-2" важным экономическим проектом, который не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран, заявил вице-спикер бундестага Томас Опперманн.

"Северный проект-2" — это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран", — сказал он на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Ранее в четверг правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" в экономической зоне страны в Балтийском море.

"Северный поток-2" планируется проложить через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода "Северный поток-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.