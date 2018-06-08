Греф прокомментировал возможный запрет госбанкам на покупку частных банков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Если ФАС добьется запрета на приобретение государственными банками частных, их некому будет покупать, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Ранее в пятницу замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил, что ФАС будет настаивать на запрете госбанкам приобретать частные банки.

"Я не понимаю тогда, кто их будет покупать. Сегодня и частных банков-то не осталось. Я вообще считаю, что эти запреты никому не нужны", — сказал Греф на пресс-конференции.

Он отметил, что банковский бизнес сегодня достаточно "зарегулирован", а продажа существующих банков, напротив, эффективна для сокращения государственного сектора в экономике.

"Если ВТБ собирается покупать "Возрождение" — пусть покупает, зачем запрещать? Если кто-то из санируемых или близких к санируемым банкам вдруг приглянется какому-то из банков с государственным участием — на здоровье, пусть покупают. Зачем запрещать? И так кислорода-то не так много на бизнес-площадке: новые запреты, новые ограничения, и здесь зарегулировано, там зарегулировано", — сказал глава Сбербанка.

"Если мы боремся с государственным сектором в экономике, то не так надо бороться — надо продавать те банки, которые есть", — резюмировал он.