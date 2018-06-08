ФАС возбудила дело из-за повышения операторами тарифов для частных банков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против сотовых операторов, которые установили для частных банков более высокий тариф за смс, чем для госбанков, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

"Сотовые установили для негосударственных более высокий смс-тариф, чем для госбанков", — сказал Кашеваров, пояснив, что речь идет о смс-сообщениях клиентам о проведенных операциях по банковским картам.

"Мы возбудили дело против всех операторов", — уточнил замглавы ФАС. По его словам, все сотовые операторы сделали это почти одномоментно.

Позднее Кашеваров уточнил журналистам, что сотовые операторы таким образом "нарушили принцип сетевой нейтральности". "По сути дела, тут есть признаки дискриминации", — заявил он. Более низкие тарифы получили, по его словам, Сбербанк и ВТБ. "Кто еще в списке счастливчиков — сейчас не могу сказать", — добавил замглавы ФАС.

По его словам, антимонопольное ведомство изучает этот вопрос вместе с ЦБ.

В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за смс для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.

Изначально предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) должно быть закончено 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.