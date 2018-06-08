Греф считает сохранение контроля государства в Сбербанке ненужным

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф выступает во время годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2018-го года в Москве. 8 июня 2018

Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф выступает во время годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2018-го года в Москве. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что государству не стоит держать контрольную долю в Сбербанке, лучше продать долю вместо повышения налогов и направить деньги на реформы.

"Я считаю, что не надо держать, я не вижу ни одного основания, почему нужно держать", — сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что для реализации указов президента, лучше "вместо повышения налогов" продать акции и направить эти деньги на реформы.

Экс-председатель ЦБ РФ, глава набсовета Сбербанка Сергей Игнатьев в свою очередь заявил, что, по его мнению, ЦБ не стоит снижать долю в Сбербанке.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. Доля ЦБ в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,6%, юрлиц-резидентов — 1,5%, частных инвесторов — 2,9%. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% — до 748,7 миллиарда рублей.