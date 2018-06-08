Индонезия подписала контракт на поставку 11 самолетов компании "Сухой"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", сообщил в пятницу РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Совсем недавно индонезийская сторона подписала соглашение о закупке 11 новейших самолетов "Сухой" у РФ", — сказал дипломат.

Он назвал эту сделку "очень крупной".

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.

Ряд интернет-СМИ сообщили, что Индонезия в связи с принятием решения иметь в каждой эскадрилье по 16 самолетов заинтересована в покупке дополнительных пяти Су-35.