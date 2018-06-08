Курские власти стимулируют рост инновационных проектов в экономике

КУРСК, 8 июн — РИА Новости. Власти Курской области стимулируют рост инновационных проектов в экономике региона, сказал губернатор Курской области Александр Михайлов на церемонии открытия VII Среднерусского экономического форума (СЭФ-2018) в пятницу.

"В Курской области принят закон об инновационной деятельности, согласно которому инновационные проекты организаций региона получают преимущества при предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе на возмещение части процентных ставок по кредитам", — отметил губернатор.

По его словам, благодаря внедрению новых научных разработок в АПК, урожай зерновых культур и сахарной свеклы в регионе вырос почти в два раза.

"В 2010 году урожай зерновых составлял 21,7 центнера с гектара, за период с 2013 по 2017 годы — 41,2 центнера. Урожайность сахарной свеклы в 2005-2010 году была не выше 240 центнеров с гектара, а в 2013-2017 она составляет 412,5 центнеров с гектара. Таких урожаев у нас не было никогда", — сказал губернатор.

Он добавил, что Курская область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области и 13 место по России по доле работников с высшим образованием. По его словам, в регионе с 2006 года премиями за научные и профессиональные успехи отмечены более 100 молодых ученых и специалистов.

Среднерусский экономический форум проходит в Курске 8-9 июня. В форуме принимают участие представители 20 регионов России и 18 стран мира, в том числе Германии, Молдавии, Словакии, Индии, Панамы, Бенина, Коста-Рики, Сальвадора. На площадках форума пройдут 11 заседаний, пять выставок, презентация инновационных проектов молодых ученых ЦФО и бизнес-проектов молодых предпринимателей. Форум завершится открытием XVIII Курской Коренской ярмарки.