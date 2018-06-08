Эксперт назвал новое украинское газовое месторождение нерентабельным

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Открытое в Харьковской области Украины месторождение — маленькое даже по украинским меркам, и рентабельность его разработки вызывает сомнения, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Компания "Укргаздобыча" в четверг на своем сайте сообщила, что открыла новое месторождение газа в Харьковской области Украины. На этапе геологического изучения запасы газа на нем составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгазом, — более 2 миллиардов кубометров.
"Это очень маленькое месторождение даже по украинским меркам. Даже с учетом высоких цен на газ на украинском рынке и близости инфраструктуры рентабельность его разработки вызывает сомнения", — прокомментировал для РИА Новости Гривач это сообщение.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа в стране до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.
Добыча газа государственной "Укргаздобычи" (контролируется "Нафтогазом") — крупнейшей на Украине газодобывающей компании — в 2017 году составила 15 миллиардов кубометров. Для сравнения, добыча российского "Газпрома" по итогам прошлого года составила 471 миллиард кубометров газа.