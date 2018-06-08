Эксперт назвал новое украинское газовое месторождение нерентабельным

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Открытое в Харьковской области Украины месторождение — маленькое даже по украинским меркам, и рентабельность его разработки вызывает сомнения, считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Компания "Укргаздобыча" в четверг на своем сайте сообщила, что открыла новое месторождение газа в Харьковской области Украины. На этапе геологического изучения запасы газа на нем составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгазом, — более 2 миллиардов кубометров.

"Это очень маленькое месторождение даже по украинским меркам. Даже с учетом высоких цен на газ на украинском рынке и близости инфраструктуры рентабельность его разработки вызывает сомнения", — прокомментировал для РИА Новости Гривач это сообщение.

Однако, по его словам, для более точной оценки предоставленных "Укргаздобычей" данных недостаточно. "Можно лишь сказать, что масштаб открытия говорит об очень невеселых перспективах развития добычи газа на Украине, которую украинские власти обещали значительно нарастить в ближайшие годы, полностью отказаться от импорта и даже стать нетто-экспортерами газа. С такими открытиями всем становится ясно, что это были "фейковые" планы", — заключил эксперт.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа в стране до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.

Добыча газа государственной "Укргаздобычи" (контролируется "Нафтогазом") — крупнейшей на Украине газодобывающей компании — в 2017 году составила 15 миллиардов кубометров. Для сравнения, добыча российского "Газпрома" по итогам прошлого года составила 471 миллиард кубометров газа.