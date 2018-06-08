Самолет, который заменит Ан-2, получил название "Байкал"

Новый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото

Новый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото

УЛАН-УДЭ, 8 июн — РИА Новости. Новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС, который должен заменить устаревший парк Ан-2, получил название "Байкал", заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Мы приняли сегодня окончательное решение по проекту небольшого самолета на замену Ан-2 <…> Мы договорились, что он будет называться "Байкал", — сказал министр журналистам.

По его словам, у нового самолета есть хороший экспортный потенциал.

"Рассчитываем, что тот иностранный двигатель, который сегодня закладывается, будет локализован, и, таким образом, решим <…> задачи импортозамещения", — добавил Мантуров.

ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолет планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.

Одно из требований к самолету — возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.

Серийное производство машины должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ), а первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".