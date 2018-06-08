"Вертолеты России" запустили производство опытных образцов Ка-226Т

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил производство опытных образцов вертолетов Ка-226Т, сообщает в пятницу пресс-служба компании.
Отмечается, что У-УАЗ завершил первый этап постановки на производство Ка-226Т, полностью выполнив реконструкцию площадки для сборки вертолетов.
"Проект реализуется в соответствии с намеченным планом. В ближайшее время будут определены сроки поставки готовых машин и агрегатов на "Камов" для испытаний. Кроме того, в рамках кооперации предприятий холдинга мы приняли решение разместить на Кумертауском авиационном производственном предприятии изготовление отдельных деталей вертолета ", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволило в 2 раза снизить риски и затраты как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.