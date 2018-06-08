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Экономика

"Северный поток-2" получил разрешение от Швеции

00:0808.06.2018
(обновлено: 00:10 08.06.2018)
19310
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания —оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG получила разрешение Минстроя на прокладку экспортного газопровода в Европу. Об этом сообщается в релизе компании.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Россия дала первое разрешение на прокладку "Северного потока — 2"

"Nord Stream 2 необходимо получить в России два основных разрешения. Помимо выданного сегодня, предстоит получить разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Росприроднадзора", — говорится в сообщении.

В компании заявили о намерении в ближайшее время начать работы.

Часть маршрута газопровода пройдет через часть территории Кургальского заказника. Это решение было предложено только после комплексной оценки всех возможных вариантов берегового пересечения.

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Аналитик: в реализации "Северного потока-2" появилась определенность
Подготовительный этап, в ходе которого была произведена оценка последствий для окружающей среды, занял около пяти лет. В течение этого времени представители Nord Stream 2 AG обследовали береговую линию Финского залива и изучили все потенциальные маршруты, риски по каждому из сценариев и способы их снизить. По результатам всестороннего сравнительного анализа маршрут через Нарвский залив признали наиболее благоприятным с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду.

В январе экспертная комиссия государственной экологической экспертизы выдала положительное заключение на проектную документацию по российскому участку "Северного потока 2".

Одобрение Швеции

Ранее днем правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока 2", сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг.

Швеция стала третьей страной, которая выдала разрешение на прокладку трубопровода. Ранее это сделали Финляндия и Германия.

Осталась Дания

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что шансов на реализацию проекта становится все больше. "Одно дело, когда первые выдают, как это было в случае с Германией, а другое — когда разрешение уже выдали и Германия, и Финляндия, и Швеция. Остается одна Дания", — подчеркнул он.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Дании стало сложнее отказать "Северному потоку — 2", считает эксперт
Эксперт предположил, что теперь на датчан попытаются оказать давление. Причем если раньше давить пытались США, то в этот раз ситуация будет обратная.

"Теперь получается, что на нее больше давят немцы и все остальные участники проекта. Датчане уже делали намек: мол, как все, так и я — они не понимают, почему должны отказать. Это был сигнал, чтобы им дали определенность. Вот сейчас эта самая определенность появляется", — сказал Юшков.

По его мнению, власти Дании выдадут Nord Stream 2 AG необходимые разрешения.

Строительство "Северного потока 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дело — труба. Зачем Украина арестовала активы "Газпрома"
Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа, и США, вынашивающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении прокладки трубопровода. Их власти уверены, что это "политический" проект.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода и относиться к проекту исключительно как к экономическому.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
A0358
Латвия, Литва и Польша совместно заявляли о неодобрении прокладки трубопровода. Их власти уверены, что это "политический" проект.Их жаба давит?Они же СПГ закупают у США.
00:40
08.06.2018
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