Завтра была война. Почему канадский саммит G7 может оказаться последним

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в канадском Квебеке открывается заседание "Большой семерки", которое обещает стать самым драматичным за всю историю клуба крупнейших экономик. Канада, США, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Германия обсудят новые американские пошлины и судьбу иранской ядерной сделки. Но по большому счету речь пойдет о судьбе объединенного Запада. О шансах G7 пережить канадский саммит — в материале РИА Новости.

Иду на вы

Формально повестка канадского саммита включает много вопросов — от борьбы с гендерным неравенством до климатических проблем, однако никто не сомневается, что главными темами станут американские пошлины на импорт стали и алюминия и выход США из ядерной сделки с Ираном.

Единоличные решения Дональда Трампа привели к острому конфликту Вашингтона с его традиционными союзниками. В результате, как метко заметил министр финансов Франции Бруно Ле Мейр, в Квебеке пройдет встреча "Большой шестерки" с Соединенными Штатами, которые в одиночку выступили против всех. "Наша цель состоит в том, чтобы вернуть американским властям здравый смысл и разум", — заявил Ле Мейр.

Президент США Дональд Трамп дополнительно накалил обстановку накануне саммита, проведя крайне неудачные телефонные переговоры с президентом Франции и премьер-министром Канады. Беседу Трампа с Макроном источник CNN в Белом доме охарактеризовал как "ужасную, просто плохую".

Сам французский президент Макрон сравнил тот телефонный разговор с содержимым сосиски: "Как говорил Бисмарк, если бы мы рассказали людям, из чего делаются сосиски, они вряд ли стали бы их есть".

Общение с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вообще закончилось скандалом. В ответ на недовольство канадца американскими пошлинами на сталь глава Белого дома напомнил ему о событиях двухсотлетней давности.

"Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?" — сказал Трамп, имея в виду эпизод англо-американской войны 1812-1815 годов, когда Канада была британской колонией, а британцы захватили Вашингтон.

Европейцы решились на обострение ситуации и направили госсекретарю США Майку Помпео письмо с требованием вывести из-под действия антииранских санкций США европейские компании ключевых секторов экономики — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и других.

Министры иностранных дел и экономики Великобритании, Франции и ФРГ также потребовали гарантий, что "вторичные санкции не будут применяться к фармацевтическим препаратам и здравоохранению". При этом европейские министры подчеркнули, что будут выполнять условия ядерной сделки с Ираном, "пока свою часть сделки выполняет Тегеран".

В Квебеке Трампу предстоит встретиться с оппонентами лицом к лицу. "Он стоит на своем", — предупредил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу. "Думаю, мир свободной торговли — очень хорошая вещь, серьезно, — добавил Кудлоу. — Но эта система поломалась, и президент Трамп просто пытается починить ее".

Партнеры США по "Большой семерке" готовы к трудным переговорам и не собираются уступать. Эммануэль Макрон пообещал, что Франция не подпишет совместное заявление по итогам саммита G7 до тех пор, пока не будут преодолены разногласия с Соединенными Штатами по пошлинам на сталь и алюминий, ядерной сделке с Ираном и Парижскому соглашению по климату.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила в бундестаге накануне отъезда в Канаду, что "компромисс ради компромисса" никому не нужен, поэтому лидерам стран "Большой семерки" на фоне нынешней ситуации необязательно добиваться принятия совместного заявления. И предупредила, что, "возможно, на заседании G7 на этой неделе мы не сможем договориться ни по одному из поднятых вопросов".

Пошлины за пошлины

Шансы "вернуть американским властям здравый смысл" все-таки есть, поскольку у контрагентов Трампа весомые аргументы. Шестого июня Евросоюз сообщил о введении с июля пошлин на импорт из США джинсов, сигарет, виски, мотоциклов и других товаров на 2,8 миллиарда евро. Позже планируется увеличить размер антиамериканских пошлин до 6,4 миллиарда евро.

Канада, крупнейший поставщик стали в США, заявила на прошлой неделе о пошлинах на импорт продукции из США, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, на общую сумму почти в 13 миллиардов долларов.

"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов, — пояснил премьер-министр Трюдо. — И пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу".

Усиливается критика Трампа и на его родине. Автомобилестроители, производители авиационной техники и представители американской оборонки жалуются, что из-за новых пошлин резко выросли их расходы на закупку материалов.

Влиятельный инвестбанк J.P. Morgan подсчитал, что после введения пошлин на сталь и алюминий из Канады, Мексики и Евросоюза биржевой индекс Dow Jones industrial average упал более чем на 200 пунктов. "Влияние потока новостей, связанных с торговой политикой Трампа, на акции США составило минус 4,5% с марта, — утверждает аналитик банка Марко Коланович. — Учитывая текущую рыночную капитализацию, это означает сокращение стоимости американских компаний на 1,25 триллиона долларов".

J.P. Morgan отмечает, что потери можно вернуть, если Трамп откажется от своих решений в области международнй торговли. "Стратегия с использованием блефа и угроз бывает успешной в двусторонних переговорах, но с большей вероятностью не даст результата в такой сложной системе, как глобальная торговля, — подчеркивает Коланович. — Тем не менее стоимость, уничтоженная торговой войной, восстановится, если торговая политика изменится".

Торговая война, развязанная Трампом против всего мира, привела и к политическим проблемам для него самого. Несколько сенаторов подготовили законопроект, в соответствии с которым президент США имеет право вводить новые пошлины только по согласованию с парламентом.

Авторы документа объяснили необходимость подобных ограничений тем, что "действия президента затрагивают интересы ключевых союзников Вашингтона и подрывают традиционные дружеские отношения".

Масла в огонь подлила The New York Times, опубликовав большой материал о визите Владимира Путина в Австрию с выводом, что нынешняя нестабильная и противоречивая политика Белого дома подталкивает лидеров европейских стран к дружбе с Москвой. Под таким давлением Трамп вполне может в очередной раз поступиться принципами и сдать назад, хотя бы на время.

От раскола до развала

Чем бы ни закончился канадский саммит "Большой семерки", о былом единстве Запада можно забыть. Европейские политики открыто говорят, что больше не считают США союзником.

"Времена, когда Европа могла полностью полагаться на других, закончились, — в очередной раз заявила Ангела Меркель. — К старым проблемам добавляется конфликт, связанный с торговой войной после введения Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий из стран ЕС. Европейскому союзу необходимо дать собственный ответ на множество вопросов".

При этом Меркель впервые выступила с поддержкой давней идеи французского президента о создании европейской армии, "поскольку Европа больше не может полагаться на защиту со стороны США, которые фактически контролируют войска НАТО".

Мало того, в Старом Свете заговорили о формировании "европейско-канадской оси". "После избрания Дональда Трампа, Brexit и недавних итальянских выборов возникла уверенность, что международные институты, образованные после Второй мировой войны, больше не защищают нас от рисков глобализации, — отмечает французская газета Les Échos. — Подписав "Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение" (CETA), Канада и ЕС решили построить новое экономическое пространство с целью создания международных стандартов, которые защищают социальные, экологические и культурные нормы".

Издание указывает на примеры успешного развития канадско-европейского сотрудничества: "Так, ЕС и Канада хотят основать международное агентство в области изучения искусственного интеллекта, чтобы подготовить нас к вызовам, с которыми мы можем столкнуться с точки зрения его применения и этических норм. Кроме того, Европа и Канада намерены подготовить совместный проект по более справедливому налогообложению американских интернет-гигантов".

Так что на следующее заседание клуба ведущих экономик Америку вполне могут не пригласить.