Доля затрат российских авиакомпаний на топливо сократилась до 20%

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Доля затрат российских авиакомпаний на авиакеросин сократилась с 27% до 20%, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.
По словам замглавы службы, за последние три года цены на авиатопливо менялись темпами, близкими к темпам инфляции.
"Снижение в структуре расходов доли авиатоплива произошло за счет того, что раньше нефтеперерабатывающие компании не напрямую поставляли топливо авиакомпаниям, а через цепочку посредников. По результатам рассмотрения серии дел о нарушениях антимонопольного законодательства в 2010–2015 годах непроизводительные посредники ушли с рынка, а цены снизились до 30%. Среднегодовые цены на авиакеросин за последние три года менялись с темпами, близкими к темпам инфляции", — отметил Голомолзин.
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 авиакомпаний и авиапредприятий РФ, обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по вопросу роста цен на авиакеросин. По мнению ассоциации, текущая ценовая политика производителей керосина и ТЗК может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены повысить стоимость билетов через введение дополнительного к тарифам "топливного сбора". По данным ассоциации, за 2017 год рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%.