Доля затрат российских авиакомпаний на топливо сократилась до 20%

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Доля затрат российских авиакомпаний на авиакеросин сократилась с 27% до 20%, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

"В структуре расходов авиакомпаний сокращается доля затрат на авиаГСМ, которая составляет по итогам первого квартала 2018 года около 20% (снизившись с 27% в первом квартале 2014 года). Наибольшую величину составляют расходы на аренду и лизинг воздушных судов – около 27% (доля возросла с 15% в 2014 году), аэропортовые расходы — 15% (снизилась по сравнению с 2014 годом – 16%), техническое обслуживание — 11%, заработная плата с налогами — около 8%", — приводятся его слова в сообщении ведомства.

По словам замглавы службы, за последние три года цены на авиатопливо менялись темпами, близкими к темпам инфляции.

"Снижение в структуре расходов доли авиатоплива произошло за счет того, что раньше нефтеперерабатывающие компании не напрямую поставляли топливо авиакомпаниям, а через цепочку посредников. По результатам рассмотрения серии дел о нарушениях антимонопольного законодательства в 2010–2015 годах непроизводительные посредники ушли с рынка, а цены снизились до 30%. Среднегодовые цены на авиакеросин за последние три года менялись с темпами, близкими к темпам инфляции", — отметил Голомолзин.

По информации, представленной "Аэрофлотом", в апреле (перед весенне-летней навигацией) топливный сбор, дополнительно взимаемый с пассажиров при полете на внутренних линиях, был увеличен на 350 рублей и составил 1850 рублей. В ближайших планах авиакомпании пересмотр этого сбора в строну повышения не планируется, добавляется в сообщении ФАС.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 авиакомпаний и авиапредприятий РФ, обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по вопросу роста цен на авиакеросин. По мнению ассоциации, текущая ценовая политика производителей керосина и ТЗК может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены повысить стоимость билетов через введение дополнительного к тарифам "топливного сбора". По данным ассоциации, за 2017 год рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2%.