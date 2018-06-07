В Госдуме прокомментировали идею ЦБ о зарплатных банках

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Предлагать выбор зарплатного банка сотрудникам нужно через финансовый маркетплейс, где предложения банков будут распределяться автоматически, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил на Международном финансовом конгрессе, что компании РФ должны предлагать своим сотрудникам не один, а несколько банков в качестве зарплатного, чтобы у работников был выбор.

"Я думаю, эта идея через маркетплейс должна реализовываться, где робот просто будет автоматически распределять между любыми банками, которые в этом проекте участвуют", — сказал РИА Новости Аксаков.

Он отметил, что критериев для участия банков в таком проекте пока нет, но затем ЦБ может такие критерии разработать, исходя из требований финансовой устойчивости и других.

Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме "одного окна" получать необходимые финансовые услуги, должна появиться до конца 2018 года. Полный вариант маркетплейса будет включать в себя четыре продукта: вклады, корпоративные и государственные облигации и полисы ОСАГО.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, через маркетплейс участники рынка смогут предлагать свои продукты и услуги, а клиенты — достаточно легко и быстро сравнивать предложения и приобретать действительно нужные продукты и услуги.