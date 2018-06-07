Добыча алмазов без новых месторождений может сократиться, заявил ученый

НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Добыча алмазов в России из-за плановых закрытий действующих месторождений к 2037 году в натуральном выражении может сократиться вдвое, а в денежном — более чем в три раза, сообщил журналистам зампредседателя Сибирского отделения РАН, академик Николай Похиленко.

"К 2037 году, если не будет новых открытий, в деньгах будет либо примерно 100 миллиардов рублей в нынешних ценах вместо 350 сегодняшних, либо, если трубка "Мир" не будет эксплуатироваться, то всего лишь примерно 60 миллиардов добыча", — сказал ученый, являющийся научным руководителем Института геологии и минералогии СО РАН.

Согласно данным презентации ученого, исходя из темпов добычи алмазов на осваиваемых сегодня месторождениях, в натуральном выражении добыча алмазов с сегодняшних 40 миллионов карат в год к 2037 году снизится примерно до 20 миллионов карат.

Похиленко отметил, что с таким положением дел нельзя мириться, а результаты минерало-геологических исследований показывают хорошие перспективы выявления новых месторождений высокоалмазоносных кимберлитов на территории восточной Сибири. По словам эксперта, есть все перспективы для обнаружения новых кимберлитовых трубок в Якутии, Красноярском крае и на других территориях.

"Здесь даем рекомендации поисковым организациям "Алросы" провести более детальные поиски", — сказал он, признав, что инвестиционные риски по разработке таких проектов достаточно большие, а их реализация требует времени.