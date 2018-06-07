КНР надеется, что действия США не помешают восстановлению мировой экономики

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай надеется, что новые трения в мировой торговле, возникшие из-за действий США, не скажутся на процессе восстановления глобальной экономики, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

На прошлой неделе в США вступили в силу новые ввозные пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики, Канады и Евросоюза. Согласно им, США облагает пошлинами стальную продукцию в размере 25% и алюминиевую — 10%.

"Мы обратили внимание на соответствующие действия американской стороны, а также на реакцию ряда стран и экономик, некоторые международные организации высказали озабоченность в этой связи. В настоящий момент мировая экономика как раз находится в стадии выхода из состояния финансового кризиса, переходит на путь восстановления, Китай считает, что трения в сфере торговли не должны усиливаться", — заявил представитель ведомства.

По его словам, "китайская сторона не хотела бы видеть, что политика односторонних действий, торговый протекционизм, а также вызванные ими ограничительные меры нарушают порядок свободной торговли, подрывают нормы многосторонней торговли, создают новые проблемы для процесса восстановления мировой экономики".

"Китай рассчитывает, что все соответствующие стороны будут твердо придерживаться концепции взаимной выгоды, укреплять сотрудничество посредством диалога, прикладывать совместные усилия для успешного развития мировой экономики", — добавил Гао Фэн.

Для стран помимо Мексики, Канады и Евросоюза обозначенные ограничения действуют уже с 23 марта. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, а также страны Евросоюза. 3 мая стало известно, что введение пошлин для этих государств отложено до 1 июня. Вплоть до утра прошлого четверга сохранялась интрига — переговоры этих стран с США продолжались. Но в итоге даже ближайшим союзникам США — ЕС и партнерам по НАФТА (Канаде и Мексике) не удалось договориться.

Президент США Дональд Трамп обвинил другие страны в том, что они слишком долго пользовались США, которые в итоге потеряли серьезную часть своей промышленности и рабочих мест.