Эксперт призвал США к осторожности в вопросе санкций против банков Китая

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. США должны очень аккуратно подходить к вопросу введения вторичных санкций по Ирану в отношении крупных китайских банков, заявил в ходе дискуссии в Foundation Defense of Democracies бывший помощник главы департамента минфина по контролю за иностранными активами, а ныне партнер Crowell&Moring's Карлтон Грин.

"Если мы говорим о маленьких банках, которые связаны с финансированием Ирана, его баллистической программой, его атомной программой, банках, которые нарушают требования по нераспространению, то, я думаю, мы увидим больше санкций в отношении таких небольших и средних китайских банков. А вот, если что-то будет применено в отношении крупных китайских банков. Я не говорю, что так будет. Но, если мы с этим столкнемся, что один из крупнейших китайских банков будет признан участником такой транзакции, тогда мы должны задаться вопросом, будем ли мы вводить санкции против одного из крупнейших банков в мире. Как это повлияет на торговлю США-Китай?", — сказал Грин.

"Мы должны очень внимательно смотреть, в каких сферах работает этот банк. Мы должны выработать отточенное решение, которое будет направлено на эту активность, соответствовать нашей повестке дня, но при этом рассчитать, какие последствия будут для нас", — отметил Грин.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.