В Центробанке сообщили о снижении зарплат бюджетников

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Зарплаты работников бюджетной сферы, попадающих под действие майских указов 2012 года, в марте начали снижаться, сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте Центробанка.

"В марте номинальная заработная плата "указников" перешла к снижению, что, вероятно, указывает на то, что значительный рост заработной платы в январе-феврале отчасти был следствием единоразовых выплат", — отметили аналитики регулятора.

Тем не менее, рост заработной платы в госсекторе и в дальнейшем, по всей вероятности, будет выше среднего по стране благодаря выполнению майских указов 2012 года и индексации зарплат остальным бюджетникам.

В целом заработная плата в России растет высокими темпами на фоне снижения уровня безработицы, говорится в документе.

В "майских указах" президента России — программе развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил после вступления в должность главы государства в 2012 году, содержались параметры, на которые экономика должна выйти в течение его президентского срока. Среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был продлен до 2018 года.