"Газпром" и OMV продолжают переговоры по сделке по обмену активами

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. "Газпром" и OMV продолжают переговоры по сделке по обмену активами, прямая продажа OMV доли в проекте разработки ачимовских залежей Уренгойского месторождения не обсуждается, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, сейчас идет именно обсуждение обмена активами, и эта работа не закончена, будет продолжена. Я уверен, что будет найдено соответствующее решение", — сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждается ли прямая продажа активов "Газпрома".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что OMV обсуждает приобретение активов российского "Газпрома" после того, как Норвегия выразила недовольство планировавшимся обменом активами компаний.

В мае министр нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинес высказал недовольство планируемой сделкой по обмену активами между "Газпромом" и OMV, в результате которой "Газпром" получит норвежские активы австрийской компании.

В рамках сделки OMV должна получить 24,98% в проекте разработки IV и V блока ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS. Сделка по обмену активами не предполагала денежного расчета, за исключением потенциальных платежей по ее закрытию.

В октябре глава OMV Райнер Зеле сообщил журналистам, что закрытие сделки по обмену активами задерживается из-за прошедших в сентябре в Норвегии выборов. В январе представитель компании Бригитте Кек сказала РИА Новости, что завершение сделки запланировано на конец 2018 года, при этом планируется заключить соглашение о корпоративном управлении и соглашение акционеров к концу года и вступить в контакт с норвежским правительством.