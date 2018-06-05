АСИ сделает Тамбовскую область регионом-наставником по подготовке кадров

ТАМБОВ, 5 июн — РИА Новости. Тамбовская область может стать наставником для других субъектов РФ в сфере подготовки кадров для приоритетных инвестиционных проектов, считает генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, находящаяся с рабочим визитом в регионе.

Чупшева вместе с главой администрации области Александром Никитиным во вторник познакомилась с опытом работы "Школы Агробизнеса — Тамбов" в селе Татаново, тамбовского Многофункционального центра оказания комплекса услуг семьям и детям, инновационной школы "Сколково — Тамбов", а также с возможностями поддержки предпринимателей на базе открытого делового пространства "Геометрия бизнеса", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Гендиректор АСИ отметила, что Тамбовская область является пилотным регионом по внедрению стандартов агропромышленного роста. Речь идет о создании системной платформы по подготовке кадров для приоритетных инвестиционных проектов.

"Тамбовская область стала донором лучших практик и по дуальному образованию, целевому набору, непрерывному и сетевому образованию. Мы хотим, чтобы Тамбовская область стала наставником для других регионов. В соответствии с поручением президента России мы должны тиражировать эти практики в другие регионы и надеемся, что Тамбовская область станет центром компетенций для других субъектов", — цитирует пресс-служба слова Чупшевой.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с АСИ имеет исключительно важное значение для привлечения инвестиций и реализации прорывных проектов в экономике. "Мы все свои шаги в экономике и инновационной сфере сверяем с АСИ, которая сегодня определяет основные контуры всех наработок не только в экономике, но и в социальной сфере", — сказал Никитин.

В качестве приоритетных направлений для дальнейшего сотрудничества губернатор обозначил инвестиции в научные разработки, которые ведут тамбовские ученые, в частности, в наукограде Мичуринске.

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