"Газпром" и OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. "Газпром" и австрийский концерн OMV подписали соглашение о поставках газа до 2040 года по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и австрийского канцлера Себастьяна Курца.

Соглашение о поставках газа между "Газпром Экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления австрийского концерна Райнер Зеле.

В понедельник, 4 июня, Россия и Австрия отметили 50-летие начала поставок газа, в 1968 году договор подписали советский "Союзнефтеэкспорт" и австрийская OMV. Австрия тогда стала первой страной в Западной Европе, заключившей с СССР газовый контракт. За это время в Австрию было поставлено более 218 миллиардов кубометров российского газа, в 2017 году доля "Газпрома" в поставках газа в Австрию достигла 93%.