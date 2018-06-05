Россия предложила ЕС вместе выработать меры по защите бизнеса от пошлин США

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Россия предлагает ЕС скоординировать усилия по выработке мер для защиты бизнеса от введенных США пошлин на сталь и алюминий, заявил во вторник журналистам постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы сказали ЕС, что были бы готовы присоединиться к усилиям по выработке мер, необходимых для защиты российского и европейского бизнеса в свете недружественной политики США. Наше предложение остается, надеемся, что будет позитивно воспринято", —сказал Чижов журналистам.

США, обосновав это соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%, дав отсрочку ряду стран. В последний день мая Вашингтон после безуспешных двусторонних переговоров ввел эти пошлины практически для всех стран, включая ЕС и Канаду. Для поставок из России они действуют еще с марта.