МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" объявил дополнительный набор пилотов министерства обороны и других ведомств для переучивания на самолеты Airbus А320, Boeing В737, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), следует из информации в разделе "вакансии" на сайте перевозчика.

"Объявляет дополнительный набор пилотов Министерства обороны и других ведомств на переучивание на типы ВС А320, В737, SSJ100", — говорится в вакансиях.

Среди требований к кандидатам: высшее/среднее авиационное образование с квалификацией "пилот", свидетельство коммерческого пилота, знание английского языка не ниже четвертого уровня по шкале ИКАО, перерыв в летной работе не более 2 лет, средний балл по диплому — не менее 4.

"В авиакомпании идет плановая работа по укомплектование штатного расписания летных подразделений. Для этого используются различные каналы, в том числе объявления на специализированных сайтах, социальные сети и т.д. Набор пилотов из Минобороны РФ для переучивания на гражданские воздушные суда является распространенной практикой не только в РФ, но и во всем мире. За последние 10 лет в "Аэрофлот" принято более 200 пилотов из ВС РФ", — пояснили РИА Новости в авиакомпании.