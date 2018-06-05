В Госдуме заподозрили картельный сговор на рынке топлива

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Цены на бензин и дизтопливо могут расти из-за картельного сговора, заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
"Уже дизельное топливо стоит <…> и 45, и 46 (рублей за литр. — Прим. ред.) — разные области. Есть еще обращения губернаторов со всех сторон", — заметил Кашин.
По его мнению, для такого роста цен нет оснований. "Мне кажется, здесь просто картельный сговор", — заявил депутат.
При этом он выразил недоумение решением закрепить цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая.
"Это что, утвердить этот грабеж? <…> На основании чего этот будет грабеж? Тогда компенсируйте селянам, они главные потребители дизельного топлива", — отметил он.
Также Кашин сообщил, что по поводу резкого роста цен на топливо несколько раз встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Рост цен на топливо
Уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр. На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне по состоянию на 30 мая.