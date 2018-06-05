ФАС завершила проверку роста цены смс-рассылок для банков

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завершила проверку по факту резкого роста стоимости смс-рассылок, установленной для банков операторами связи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора

В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за СМС для клиентов, не связав эту ситуацию с отменой роуминга в России. В феврале по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по этому факту.

"Проверка завершена. По ее итогам решение будет принято в течение недели", — сообщили в пресс-службе ФАС.

Изначально предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) должно быть закончено 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.