МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Процессуальная борьба "Газпрома" из-за ареста его активов в Европе по ходатайствам "Нафтогаза Украины", который пытается взыскать с российской компании 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, может занять годы, заявил РИА Новости управляющий партнер коллегии адвокатов "Железников и партнеры" Александр Железников.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

"Практически везде процессуальный закон очень сложный, это сложная отрасль права и достаточно тяжело прогнозировать что-то. Если решение вступило в силу и обеспечительные меры по нему уже происходят, естественно, отмена их займет значительное время. Поэтому речь может идти о годах. Это долгая процедура. Если обратиться к случаю из прошлого с той же Noga, то швейцарский закон был не очень поворотливый в этой истории", — сказал юрист.

"Говорить о законности решения надо в рамках иска, который был удовлетворен, и в рамках той процессуальной работы, которая будет предприниматься в связи с этим. Это нормальное судебное ристалище в рамках закона. О рейдерском захвате здесь вряд ли можно будет говорить", — считает Железников.

По мнению адвоката, российская сторона обратится за юридической помощью к адвокатской компании и начнется процессуальная борьба. "Российской стороной, вероятнее всего, будет нанято какое-то адвокатское бюро, и оно будет действовать исходя из собственного плана защиты. Может, будут обжалованы обеспечительные меры, скорее всего, будут поданы иски в вышестоящие инстанции по отношению к инстанции, которая приняла эти меры и вынесла решение по иску. Процессуальная борьба начнется", — отметил юрист.

Очевидно, что разрешение таких споров лежит не только в области процессуальной борьбы, добавил эксперт. Учитывая статус "Газпрома", возможно, будут предприняты дипломатические пути решения этого конфликта, предположил Железников.