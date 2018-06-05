Эксперт рассказал, что будет означать отказ ФРГ от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отказ Германии от строительства газопровода "Северный поток-2" будет означать полное подчинение Берлина Вашингтону, но ФРГ не откажется от идеи строительства, считает директор Московского центра Карнеги и руководитель программы "Внешняя политика и безопасность" Дмитрий Тренин.
При этом он полагает, что власти ФРГ отстоят строительство газопровода. "Я думаю, что Германия отстоит поток. Я думаю, что Трамп не добьется прекращения строительства потока", — сказал Тренин.
США выступают против строительства "Северного потока-2". Поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб заявил, что его страна призывает страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта. Германия же занимает совершенно иную позицию и активно способствует началу строительства. Недавно во время визита в Варшаву глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин оценивает "Северный поток-2" как коммерческий проект и поддерживает его.