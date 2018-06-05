Эксперт рассказал, что будет означать отказ ФРГ от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отказ Германии от строительства газопровода "Северный поток-2" будет означать полное подчинение Берлина Вашингтону, но ФРГ не откажется от идеи строительства, считает директор Московского центра Карнеги и руководитель программы "Внешняя политика и безопасность" Дмитрий Тренин.

"Если Германия сдаст "Северный поток-2", это будет означать полное подчинение не только Соединённым Штатам, как союзнику и проектору, но и лично (президенту США Дональду) Трампу", — сказал он в ходе дискуссии в центре Карнеги.

При этом он полагает, что власти ФРГ отстоят строительство газопровода. "Я думаю, что Германия отстоит поток. Я думаю, что Трамп не добьется прекращения строительства потока", — сказал Тренин.

США выступают против строительства "Северного потока-2". Поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб заявил, что его страна призывает страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта. Германия же занимает совершенно иную позицию и активно способствует началу строительства. Недавно во время визита в Варшаву глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин оценивает "Северный поток-2" как коммерческий проект и поддерживает его.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.