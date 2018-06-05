Мексика ввела пошлины на сталь, сельхозпродукцию и виски из США

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Мексика официально объявила о введении пошлин в размере 15-25% на некоторые виды продукции из стали, сельскохозяйственные товары и виски из США.

Как говорится в опубликованном в официальном издании страны указе президента, данная мера касается поставок свиных ног и лопаток (20%), сыров (20-25%), картошки (20%), яблок (20%), ветчины (20%), двух видов популярного виски (25%), ряда видов металлопродукции из стали, включая трубы (15-25%).

Документ вступает в силу со дня его опубликования, за исключением некоторых положений, для которых датой вступления в силу определено 5 июля.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран. Ряд стран уже отреагировали на решение США. Так, ЕС сообщил, что запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США.