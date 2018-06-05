Россия согласовала с Турцией условия поставок говядины

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия и Турция согласовали условия экспорта российской говядины, для начала поставок необходим интерес бизнеса, сообщил во вторник журналистам представитель Россельхознадзора.

"Мы согласовали сертификаты… условия созданы. Дальше очень многое будет зависеть от заинтересованности бизнеса", – сказал представитель.

"Все условия для поставок говядины с нашей стороны согласованы и с их стороны — тоже, потому что мы подписали соответствующие документы и согласовали ветеринарные сертификаты, то есть технически это то, что необходимо для начала поставок. Для следующего шага необходима заинтересованность бизнеса", – добавил он.

Представитель ведомства также отметил, что Россия заинтересована в экспорте говядины. В частности, по его словам, новые рынки сбыта ищет один из крупнейших агрохолдингов "Мираторг".

Россия и Турция уже некоторое время обсуждают начало экспорта российского мяса, включая говядину и мясо птицы. Министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба в середине марта заявлял, что Анкара не исключает предоставления разрешения на импорт мяса из России, однако объемы возможных поставок будут небольшими.