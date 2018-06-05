Россия согласовала с Турцией условия поставок говядины

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия и Турция согласовали условия экспорта российской говядины, для начала поставок необходим интерес бизнеса, сообщил во вторник журналистам представитель Россельхознадзора.
"Все условия для поставок говядины с нашей стороны согласованы и с их стороны — тоже, потому что мы подписали соответствующие документы и согласовали ветеринарные сертификаты, то есть технически это то, что необходимо для начала поставок. Для следующего шага необходима заинтересованность бизнеса", – добавил он.
Представитель ведомства также отметил, что Россия заинтересована в экспорте говядины. В частности, по его словам, новые рынки сбыта ищет один из крупнейших агрохолдингов "Мираторг".
Россия и Турция уже некоторое время обсуждают начало экспорта российского мяса, включая говядину и мясо птицы. Министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба в середине марта заявлял, что Анкара не исключает предоставления разрешения на импорт мяса из России, однако объемы возможных поставок будут небольшими.