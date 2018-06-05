Госдума приняла закон о сооружениях связи

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о включении сооружений связи в перечень объектов соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Это изменение снимает ряд существующих инфраструктурных ограничений при создании телекоммуникационных сетей, магистральных линий связи, территориальных сетей передачи данных и информации, пояснял ранее первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Петров.

В настоящее время объектами соглашений о ГЧП могут являться линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации. А сооружения связи, например, объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения не только кабелей связи, но и средств связи, к таким объектам не относятся.

В ряде случаев при строительстве линий связи необходимо одновременное строительство сооружений связи, без возведения которых невозможно функционирование линейной инфраструктуры. Кроме того, сооружения связи используются для размещения оборудования связи, соединения отдельных участков линий связи.