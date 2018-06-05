Курс биткоина вновь опустился до 7,4 тысячи долларов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) во вторник дешевеет и вновь торгуется около отметки в 7,4 тысячи долларов после попыток начала месяца закрепиться на уровне 7,5-7,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.22 мск биткоин дешевел на 3,6% — до 7,424 тысячи долларов. На бирже Binance стоимость криптовалюты снижалась на 4,27% — до 7,375 тысячи долларов, на OKEx — на 4,21%, до 7,376 тысячи долларов.

Вслед за биткоином теряют в цене и альтернативные криптовалюты. Так, Ethereum дешевеет на 5,56% — до 584,09 доллара, Ripple — на 6,26%, до 0,647 доллара, Bitcoin Cash — на 9,01%, до 1,07 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 332,19 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 38% рынка.

По мнению основателя блокчейн-платформы Universa Александра Бородича, причиной понижения курса биткоина можно быть введение с 1 июня запрета Google на рекламу криптовалют.

В марте Google заявила, что введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.

Вместе с тем некоторую поддержку крипторынку оказывают перспективы институциональных инвестиций, считает Бородич. "Отрасль подогревается позитивными новостями, в первую очередь, для институциональных инвесторов — на Гибралтаре для них запустили криптовалютную биржу GBX, которых пока не так много", — прокомментировал РИА Новости аналитик.