МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство России выделило более 408 миллионов рублей пяти регионам на софинансирование капитальных вложений в строительство технопарков и бизнес-инкубаторов, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 408,76 миллиона рублей на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафоново" в Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в республике Дагестан", — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"По завершении строительства этих объектов в них могут разместиться: в Калужской области – до 50 субъектов МСП, Липецкой области – до 50 субъектов МСП, Ярославской области – до 10 субъектов МСП, Смоленской области – до 40 субъектов МСП, республике Дагестан – до 36 субъектов МСП", — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ одобрен на заседании правительства 30 мая.