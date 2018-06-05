Исследование: МФО охотно выдают новые займы должникам с просрочкой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Финансовые организации продолжают в текущем году предоставлять кредиты заемщикам с "плохими" долгами, 85% подобных выдач в первом квартале пришлось на микрофинансовые организации, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Несмотря на наличие у заемщиков действующего кредита с серьезной просроченной заложенностью (как правило дефолтным считается кредит, по которому зафиксировано 90 и выше дней просрочки), финансовые организации продолжают предоставлять новые кредиты: займы МФО, а также банковские продукты кредитные карты, потребительские кредиты. В 2018 году 85% подобных выдач приходится на микрофинансовые организации, для сравнения это в два с половиной раза больше, чем в начале 2015 года", — сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным БКИ, за первый квартал 2018 года россияне оформили свыше 2,6 миллиона займов в микрокредитных организациях. Это на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом объем выдач составил 33,8 миллиарда рублей, превысив показатель за первый квартал 2017 года на 30%. Также продолжает рост и средняя сумма займа, по результатам первого квартала 2018 года она составила 12,9 тысячи рублей.

Для МФО в первом квартале 2018 года значения Индекса кредитной сознательности приближаются к максимальным посткризисным показателям, достигнутым весной 2017 года. К концу первого квартала индекс приблизился к отметке в 0,8 процентного пункта.

"Несмотря на возросший спрос и упрощение доступности займов МФО, качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций в первом квартале 2018 года несколько улучшилось – индекс кредитной сознательности вырос и сохраняет небольшой восходящий тренд", — прокомментировал ситуацию гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

"МФО все чаще вводят в свои продуктовые линейки новые и нехарактерные для отрасли услуги, к примеру, практикуют POS-кредитование своих клиентов, что также способствует увеличению среднего чека. МФО в части POS-кредитования крайне активны в нишевых сферах – популярны услуги ломбардов в ювелирных магазинах при обмене старых изделий на новые с доплатой или без неё", — пояснил он.