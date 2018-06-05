Экспорт предприятий Ярославской области по итогам 2017 года вырос на 31%

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Объем экспорта предприятий Ярославской области в 2017 году вырос на 31% по сравнению с показателем 2016 года, впервые за последние пять лет была переломлена отрицательная динамика, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов в интервью РИА Новости.

"Весь 2017 год экспорт Ярославской области уверенно рос, поддерживая и опережая общероссийский показатель. Объем экспорта предприятий региона по итогам прошлого года по сравнению с 2016 годом вырос на 31%. Впервые за последние пять лет была переломлена отрицательная динамика. Важно, что экспорт Ярославской области практически полностью несырьевой", — рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что для содействия предприятиям в сфере внешнеэкономической деятельности весной прошлого года был открыт региональный Центр экспорта.

"А по итогам работы за 2017 год Ярославский Центр экспорта занял 4 место в рейтинге Минэкономразвития и Российского экспортного центра, став первым из регионов ЦФО", — заявил собеседник.