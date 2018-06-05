МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Администрация Трампа готова ввести санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме. Как Вашингтон шантажирует Европу и к чему это может привести — в материале РИА Новости.

"На карту поставлено все. Администрация Трампа на правительственном уровне пытается остановить "Северный поток — 2", — сообщают источники Foreign Policy.

Издание приводит слова представителя Совета по национальной безопасности США о том, что цель Вашингтона — ослабить экономическое влияние России на Европу. "В американском правительстве сложился консенсус относительно того, что "Северный поток — 2" усиливает зависимость Европы во времена, когда поведение России становится все более опасным и непредсказуемым", — объясняет он.

"Мы всегда достаточно ясно давали понять, что компании, работающие с российскими трубопроводными проектами, находятся под риском санкций", — прокомментировала официальный представитель Госдепа. Главными противниками "Северного потока — 2" Foreign Policy называет замглавы Госдепартамента по Европе и евроазиатским вопросам Уэсса Митчела и советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Своя игра

Под санкции могут подпасть немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV. Как сообщал член правления Wintershall Тило Виланд, в прошлом году эти компании инвестировали в "Северный поток — 2" по 324 миллиона евро. В 2018-м финансирование запланировано на том же уровне.

Французская Engie летом прошлого года предупреждала о возможном выходе из проекта. "При введении санкций Engie прекратит финансирование", — говорил заместитель генерального директора корпорации Пьер Шарейр.

Однако с тех пор торговые отношения между США и Францией резко обострились из-за иранской проблемы, а также пошлин на импорт стали и алюминия. Не исключено, что с учетом новых реалий Engie не станет спешить с уступками Вашингтону.

Royal Dutch Shell от публичных комментариев пока воздерживается. Компания участвует в целом ряде крупных энергетических проектов в России, но и с американским рынком связана очень сильно. Так что может и уступить шантажу Белого дома.

"Северный поток — 2" и угроза санкций австрийской компании OMV, вероятно, станет одним из ключевых вопросов рабочего визита Владимира Путина в Австрию 5 июня. Российский президент проведет переговоры с президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

Важно, что визит приурочен к пятидесятилетию первого долгосрочного договора на поставку газа из СССР в Европу. В 1968 году этот договор заключила именно австрийская OMV. С тех пор Австрия покупает российский газ во все больших объемах: в 2017-м "Газпром" установил рекорд по экспорту в эту страну — 9,1 миллиарда кубометров, в полтора раза больше, чем годом ранее.

Поэтому в конфликте с США из-за "Северного потока — 2" австрийцам логичнее принять сторону "Газпрома" и Европы.

Удар под капот

Главная мишень Вашингтона во всей этой истории — Германия. Дональд Трамп еще в апреле на встрече с Ангелой Меркель требовал отказаться от "Северного потока —2", обещая взамен не вводить пошлины на сталь и алюминий. Германия на это не согласилась, и теперь в администрации Трампа склоняются к тому, чтобы перейти к более радикальным методам убеждения. "Они не остановятся ни перед чем, чтобы заблокировать "Северный поток — 2", — утверждает источник Foreign Policy.

Помимо компаний, непосредственно участвующих в проекте, Вашингтон угрожает немецкому автопрому. Одиннадцатого мая Трамп встретился в Белом доме с представителями автомобильной отрасли США и сообщил, что планирует ввести заградительные тарифы на некоторые иностранные машины.

Особо он критиковал немецких автопроизводителей — якобы они слишком много экспортируют. Хотя, по данным Министерства торговли США, в 2017 году Германия ввезла в страну 500 тысяч автомобилей, заняв лишь пятое место после Мексики (2,4 миллиона), Канады (1,8 миллиона), Японии (1,7 миллиона) и Южной Кореи (930 тысяч).

© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами американской автомобильной промышленности © REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами американской автомобильной промышленности

В конце мая в Министерстве торговли США объявили о начале расследования автомобильных поставок из-за рубежа в соответствии с "Актом о торговой экспансии" 1962 года. Министр торговли Уилбер Росс отметил, что "на протяжении десятилетий импорт разрушал нашу автопромышленность", и пообещал "тщательное, справедливое и прозрачное расследование".

Аналитики расценили это как запуск процедуры ввода пошлин на иностранные автомобили. Тем более что Трамп в своем твиттере сообщил, что "скоро ожидаются важные новости для наших замечательных автопроизводителей".

Пошлины грозят огромными убытками германским автоконцернам, но Вашингтон на этом не остановится. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Трамп собирается полностью запретить импорт в США люксовых автомобилей из Германии, в том числе Mercedes, Porsche, Audi и BMW.

Как подсчитал американский журнал Fortune, из-за таких перспектив только за последнюю неделю совокупная стоимость акций немецких автокомпаний упала на 20 миллиардов долларов. Сейчас капитализация Volkswagen оценивается в 93,4 миллиарда, Daimler — в 77 миллиардов, BMW — в 64,2 миллиарда долларов.

По мнению экспертов, Трамп хочет увязать ограничения на импорт немецких автомобилей с судьбой "Северного потока — 2" и планирует обсудить это с Ангелой Меркель в ходе саммита "Большой семерки" в Канаде 8-9 июня. Однако шансов на успех у него немного.

Европейцы все больше убеждаются в том, что уступать Вашингтону нельзя. "Европа ничего не добьется, если проявит слабость, — подчеркнул министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, уже прибывший в Канаду. — Трамп не будет уважать слабых европейцев".

Отметив, что "США действуют сейчас против всех и создают риск экономической дестабилизации на планете", Ле Мэр предупредил: "Трамп может оказаться в изоляции на саммите G7 в Канаде из-за своей торговой политики".