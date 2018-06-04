Путин подписал закон о контрсанкциях

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить ответные меры на недружественные шаги США и других стран. Ограничения могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Представители банковского сообщества, в свою очередь, предложили Госдуме рассмотреть в отдельном законопроекте ответственность бизнеса за несоблюдение контрсанкций.

"Трижды подумать"

Политолог Алексей Мартынов считает, что ответные меры со стороны Москвы заставят Запад вести себя более осмотрительно.

По его словам, западные санкции приобретают характер новой протекционистской политики в интересах своих собственных производителей. Как отметил эксперт, новый закон об ответных мерах даст возможность быстро реагировать на недружественные действия в адрес России не только со стороны США, но и тех стран, которые присоединяются к санкционной политике, причем, "неважно — под давлением или по убеждению".

"Наши зарубежные партнеры прекрасно осведомлены о сегодняшних изменениях в российском законодательстве и, очевидно, трижды подумают перед тем, как что-то сделать. Будут вести себя более аккуратно в антироссийской политике, трижды думать — чем им это аукнется, и что они еще потеряют", — рассказал политолог в эфире радио Sputnik.

"Антироссийский шабаш"

Он также отметил, что санкции вызовут дискуссию на Западе. По его словам, такие обсуждения уже набирает обороты в Европе.

"После того, как Трамп откровенно развязал торгово-экономическую войну с Европейским союзом, там разводят руками. Потому что они участвовали в этом антироссийском шабаше в рамках так называемой евро-атлантической солидарности", — отметил эксперт.

По его словам, Европа потеряла огромные деньги, ущерб оценивается десятками миллиардов евро, а на поверку это оказалось инструментом экономической, торговой войны.

Как считает политолог, европейские партнеры начали понимать, что могут потерять еще больше, если будут поддерживать антироссийские санкции.

При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что закон о контрсанкциях незначительно скажется на российской экономике. Как отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова, закон носит предупредительный характер.