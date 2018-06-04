Эксперт: российский закон о контрсанкциях заставит Запад "трижды подумать"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах на западные санкции. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что наши партнеры на Западе будут вынуждены вести себя более осмотрительно в санкционной политике.

Президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов высказал мнение, что подписание этого закона заставит Запад вести себя более осмотрительно в санкционной политике.

"Санкции Запада в отношении России, как мы видим, приобретают характер новой протекционистской политики в интересах своих собственных производителей. Соответственно, Россия отвечает зеркально. Закон дает возможность правительству быстро реагировать на те или иные недружественные действия в наш адрес не только со стороны США, но и тех стран, которые присоединяются к санкционной политике, причем, неважно – под давлением или по убеждению. Наши зарубежные партнеры прекрасно осведомлены о сегодняшних изменениях в российском законодательстве и, очевидно, трижды подумают перед тем, как что-то сделать. Будут вести себя более аккуратно в антироссийской политике, трижды думать – чем им это аукнется, и что они еще потеряют", – сказал Алексей Мартынов.

По его словам, российский закон об ответных мерах на санкции вызовет определенную дискуссию на Западе.

"Более того, такая дискуссия уже набирает обороты в Европе. После того, как (президент США Дональд) Трамп откровенно развязал торгово-экономическую войну с Европейским союзом, там разводят руками. Потому что они участвовали в этом антироссийском шабаше в рамках так называемой евро-атлантической солидарности, потеряли огромные деньги, потеряли российские рынки – ущерб оценивается десятками миллиардов евро, а на поверку все это оказалось инструментом экономической, торговой войны. То есть, когда американцы к ним непосредственно залезли в карман, то в Европе вдруг прозрели. Поэтому и дискуссия на эту тему там активно идет – они могут потерять еще больше, если будут продолжать подобным образом действовать в отношении России", – отметил политолог.

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