S7 с 8 июня открывает ежедневные рейсы из Москвы в Саратов

САРАТОВ, 4 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Авиакомпания S7 Airlines с 8 июня открывает ежедневные регулярные рейсы по маршруту Москва-Саратов, следует из данных табло рейсов на сайте перевозчика.

"Саратовские авиалинии", выполнявшие ежедневно по четыре из шести рейсов между Москвой и Саратовом в обе стороны, прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. "Аэрофлот", который наряду с региональный перевозчиком, выполнял ежедневно по два рейса по этому маршруту в обе стороны, с 31 мая пустили один дополнительный рейс в обе стороны, а с 1 июня — второй. "Руслайн" пустит новый рейс между Москвой и Саратовом с 7 июня.

Согласно данным табло рейсов S7, перевозчик с 8 июня ежедневно в 8.50 мск будет выполнять рейсы из "Домодедово" в Саратов и в 12.20 по местному времени (11.20 мск) в обратном направлении. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 170. Перелет будет длиться из Москвы — 1 час 40 минут, а в обратном направлении — 1 час 45 минут.