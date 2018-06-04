Инженеры разработали градусник с Bluetooth

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион", входит в состав холдинга "Швабе") разработали цифровые термометры, которые могут синхронизироваться со смартфоном, сообщает пресс-служба "Швабе".
По словам генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, медицина — новое направление для предприятия.
"В частности, широкие возможности для развития представляет рынок термометров, который в России на 93% составляет импорт. Наши изделия этой группы уже получили первые положительные отзывы врачебного сообщества. В ближайшее время мы намерены продолжить активное расширение линейки медицинской продукции", — сказал Чепурнов.
Продажи устройства стартуют в третьем квартале этого года.